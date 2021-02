En la reciente emisión de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para bromear respecto a la ausencia de Yahaira Plasencia en el reality de competencia “Esto es Guerra”.

“En realidad lo que más me preocupa a mí es que no cumpla su contrato. A mí eso es lo que más me enerva porque claro ya empezó a faltar. El día lunes no le dio la gana de ir a ‘Esto es guerra’ y el viernes también”, señaló Rebeca Escribens simulando estar seria, hecho que causó la risa de sus compañeros.

El comentario de Rebeca vino antes de que presentara una nota donde la intérprete de “Y le dije no” explicó las razones por las que no asistió dos días a EEG.

Según declaró Yahaira a las cámaras de “América Espectáculos”, se ausentó debido a una infección leve a los riñones. “Muchos me preguntaron lo mismo, pensaron que entré a cantar y chau, pero sí me quedo en la temporada de verano con mis amigos de ‘Esto es guerra’… Estuve mal de los riñones, ese día que estuve con bikini blanco me afectó estar parada tanto tiempo con tacones, me jugó una mala pasada. Tengo una leve infección, pero estoy con medicamentos”, aclaró la guerrera.

Luego de emitirse el informe, Rebeca señaló que la expareja de Jefferson Farfán podía faltar las veces que ella quisiera porque era “la reina”. “Yahaira Plasencia, tú puedes faltar cuando te dé la gana. Ahí, tú eres la reina”, añadió la conductora.

