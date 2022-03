La famosa novia del mundial del 2010 Larissa Riquelme llegó al Perú este último lunes para “calentar” el partido Perú vs. Paraguay. Y a pesar que ella es paraguaya aseguró que la selección peruana ganará dos a cero.

“La verdad volver después de muchos años me emociona, estoy volviendo a mi segunda casa y en un encuentro Perú vs. Paraguar donde Perú se juega todo. Tengo el corazón dividido, sé que mi país no juega por nada ni eliminatorias, ni repechaje, jugamos por el honor. Me encantaría que Perú sea victorioso y que puede ingresar de repechage para ingresar a Qatar 2022″, señaló Larissa Riquelme.

La famosa novia del mundial aseguró que le encantaría trabajar en el Perú si tuviera una oportunidad. “Claro que lo haría, yo amo Perú. Hago conducción de TV y radio”.

Estas declaraciones sorprendieron a la conductora de América Espectáculos, quien tras presentar la nota de Larissa bromeó sobre el respaldo que dio la modelo a la blanquirroja.

“Si fuera a Paraguay yo diría lo mismo, si fuera a Brasil, soy camaleónica. Yo llego a un lugar uy me preguntan Perú o Brasil y esto en Brasil, digo Brasil obviamente, voy a Argentina lo mismo, soy sincera”, señaló entre risas la también actriz.

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Franco reaparece junto a Álvaro Paz de la Barra en evento en La Molina

Sofía Franco reaparece junto a Álvaro Paz de la Barra en evento en La Molina. (Fuente: )