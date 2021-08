El último lunes 16 de agosto, Sheyla Rojas se reencontró con su hijo Antoñito en España. El encargado de dar a conocer la noticia fue Antonio Pavón a través de sus stories en Instagram. Tras ver las tiernas imágenes, la conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, se animó a enviarle un mensaje a la modelo.

En la reciente emisión del espacio América Espectáculos, la conductora Rebeca Escribens presentó un informe que resumía el encuentro entre Sheyla Rojas y su hijo. Luego, le envió un mensaje a la exchica reality.

“Es de conocimiento público que entre ellos hubo mucha discrepancia en su momento, peleas, roces tremendos. A mí, en particular, debo confesar que me da como alegría, paz, ver esa foto porque veo a Antoñito feliz de ver a su familia junta. Eso me genera, no saben”, dijo Rebeca Escribens.

“Sheyla y yo no somos amigas, pero le tengo muchísimo cariño y me ha provocado llorar al ver las imágenes, ver a todos juntos después que se han jalado los pelos. Así pasa, a veces hay que pasar por esos caminos feos, empedrados por un final feliz. Sheyla, todo mi cariño para ti”, añadió.

Por su parte, Jaime ‘Choca’ Mandros también estuvo en el set de América Espectáculos y se mostró conmovido por el buen momento que atraviesa su excompañera de conducción en “Estás en todas”.

“En realidad es una de las cosas que es su prioridad, que la hace feliz. Mucha gente puede opinar lo que ve, pero yo conozco a Sheyla y sé que su hijo es la prioridad número 1 en su vida... Yo sé cuánto Antoñito ama a su mamá y la extraña”, precisó el conductor de “Estás en todas”.

