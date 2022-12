Luego de que el cómico ‘Nabito’ hiciera público que padece del síndrome de ELA en una conmovedora entrevista en ‘El reventonazo de la Chola’, la conductora de espectáculos, Rebeca Escribens se solidarizó con su compañero y le envió un mensaje a través de ‘América Espectáculos’.

“Creo que llega un momento en que muchos artistas empiezan a compartir sus historias, sus problemas y dices ‘ya basta’ y es cuando decides compartir tu situación para buscar ayuda. De eso se trata, cuando ya no podamos más busquemos ayuda y tú tienes el privilegio de hacer reír a mucha gente”, señaló la conductora conmovida.

“Estamos aquí para solidarizarnos, quizás más adelante quieras hablar de este tema para ver de qué manera todos te podemos ayudar. Finalmente, uno viene al mundo no solo en una cápsula sino para esta pendiente de las necesidades de los demás... Aquí están tus compañeros de trabajo para lo que desees”, añadió

La conductora agradeció a Nabito por ser generoso con ella. “Eres un capo, un crack y aquí estamos para ayudarte y tienes un ángel bendito a tu lado llamado Ernesto Pimentel”.

Como se recuerda, el último fin de semana, Jhon Sandoval, conocido en el mundo artístico como Nabito, contó entre lágrimas, en el ‘El reventonazo de la Chola’ que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“En el 2018, en el hospital Mogrovejo me detectaron una enfermedad llamada la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), que iba a ir avanzando... El doctor me dijo que iba a tener solo seis meses de vida. Yo me quedé mudo, me quedé mal, en shock (...) fui a mi casa y al día siguiente mi esposa embarazada, a mi papá le dio un infarto, fue difícil. Fue un año bien difícil”, lamentó.





