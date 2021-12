En la edición de este viernes del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para opinar sobre la crisis que viven Florcita Polo y Néstor Villanueva en su matrimonio.

La conductora de televisión recomendó al cantante no minimizar la situación. “Néstor no está enterado, a mí me preocupa, la comunicación tiene que fluir, no soy quién para incluso dar consejos. En todos lados se cosen nueces, pero en qué anda pensando Néstor que ni enterado”, dijo Rebeca.

La figura de “América Televisión” aseguró que la hija de Susy Díaz y Néstor Villanueva han pasado situaciones peores para que ahora se den por vencidos.

“Tiene que voltear un poquito más, quédate un ratito para ver qué pasa, ustedes son una linda familia, sigan remando ese barco que bastantes tormentas han pasado”, remarcó.

En su reciente visita al programa “En boca de todos”, Flor Polo señaló que no entendía por qué Villanueva ha negado que estén pasando por un momento difícil.

“Las cosas están muy fuerte, estamos atravesando problemas muy fuertes, viene de hace mucho tiempo (...) No entiendo por qué no quiere decir que las cosas que están feas entre nosotros. Esto ya viene de tiempo, espero salir adelante por mis hijos. Néstor sabe lo que está pasando, para mí no es fácil, no voy a entrar en detalles por respeto a mis hijos y mi familia”, comentó sorprendiendo a los conductores.

Además, reveló que desde hace un tiempo no comparte el mismo cuarto con su esposo, además reconoció estar mal anímicamente. “Yo duermo con mis hijos, el hace mucho tiempo duerme en el otro cuarto. Yo me siento mal anímicamente”, enfatizó.

