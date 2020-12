Rebeca Escribens no pudo ocultar su molestia por la noticia de Samahara Lobatón Klug y su pareja Jonathan Rojas ‘Youna’, quienes quedaron detenidos por 10 horas debido a una denuncia de agresión.

La presentadora de “América Espectáculos” indicó que esperaba que la situación mejore y lamentó que esto ocurriera tras haberse convertido en padres. “No, una pena. Una pareja tan joven, que inicia una nueva etapa con una bebita chiquita. Es bastante complicado. Bastante complicada su situación”, señaló ante las cámaras.

Luego envió un mensaje a Abel Lobatón y Melissa Klug, padres de Samahara. “Esperemos que sus padres hagan lo que corresponde. Los guíe, los apoye y de confirmarse todo esto, pues que haya una investigación exhaustiva”, añadió.

Rebeca Escribens sobre denuncia de Samahara Lobatón

“Que Samahara tome una buena decisión para su vida y sobre todo para su criatura”, sentenció.

Sin embargo, Escribens no quiso dejar el tema hasta dar su parecer. “Quería agregar algo, es una opinión personal, me da rabia: quien la hace una vez, lo hace mil... Así de simple. Ojalá no haya perdón de por medio, de ser cierto todo esto, aunque yo creo que sí”, concluyó la actriz.

Cabe señalar que Samahara Lobatón denunció a su pareja Jonathan Rojas ‘Youna’ por agresión y ambos quedaron detenidos en la comisaria de La Perla. Según el parte policial, la hija de Melissa Klug intentó defenderse de su pareja, quien la estaba golpeando, y terminó clavándole un cuchillo en el hombro. El caso aún está en investigación.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens y su caluroso saludo por Navidad

Rebeca Escribens y su caluroso saludo por Navidad