Luego de que en redes sociales se critica el serio rostro que mantuvo Pierre Cateriano durante su boda con la exMiss Perú y conductora de espectáculos, Valeria Piazza, Rebeca Escribens salió en frente para defender al joven empresario.

Así lo dijo durante la última emisión de América Espectáculos, donde presentó todos los detalles de la boda de Valeria Piazza y las explicaciones que dio Pierre Cateriano en sus redes sociales sobre su expresión en su boda.

“Despertando casado. Gracias a todos los que nos quieren y por tirarle toda la onda ayer. Gracias, amigos, que me conocen, por hacer mi parte, porque saben que yo no soy bueno para eso. Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, explicó Cateriano.

Por su parte, Rebeca Escribens felicitó a Valeria Piazza por la bella boda que realizó el último fin de semana, donde fue invitada, y aprovechó para sacar cara por Pierre Cateriano.

“En cuanto a Pierre, dejen de juzgar a las personas que expresan o no una sonrisa porque simplemente quizás son así, es su personalidad y eso no quiere decir que estén tristes o no les esté gustando la boda”, aseguró la conductora y actriz.

“Bien graciosa, eres rebeca, eras la primera en rajar con Lucho Otani (el productor de TV) en la mesa, pero fue un comentario. Ahora con esa explicación que dio en Instagram nos quedó clarísimo”, añadió.





