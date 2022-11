La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens se sorprendió ante el pleito protagonizado por Brunella Horna y Melissa Klug en ‘América ‘hoy’. Por eso, aprovechó para llamar la atención a Edson Dávila y Janet Barboza por no controlar esa difícil situación.

Y es que Melissa Klug se molestó con Brunella Horna por preguntar en qué provincia iba a trabajar su novio, el futbolista Jesús Barco. Pero sus compañeros de conducción, Edson Dávila, Janet Barboza y Ethel Pozo, solo se quedaron mirando.

“Yo no te lo puedo decir, hay que preguntárselo a él, pero en un canal que sea de su rubro. Nosotros somos de espectáculo. Yo no puedo hablar sobre dónde va a jugar. No lo tomes a mal, cada uno por lo suyo. Él es deportista y a un canal deportista saldrá dónde va a jugar”, señaló molesta Melissa Klug.

Tras presentar la nota de Brunella y Melissa, la conductora Rebeca Escribens no se quedó callada y aseguró que esta semana ‘América hoy’ ha ardido.

“Creo que hoy no sale el programa, se están sacando las greñas. Y Giselo que siempre soluciona las cosas, no pudo ni entrar a salvar el asunto, se estaba incendiando el set en ese momento. Esta semana ‘América hoy’ ha ardido”, señaló Rebeca Escribens.

“Y mira Janet tapándose, bien graciosa y cuando tú te picas, pero cuando las papas queman, por otro lado, se chupa”, añadió la conductora, quien comentó que es muy seguro que Brunella no invite a la expareja de Jefferson Farfán a su boda.





