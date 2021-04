La conductora de televisión Rebeca Escribens se sinceró sobre lo complicado de su trabajo en medio de la pandemia. En la conferencia virtual de la obra “Madres, el musical”, la presentadora habló sobre las dificultades de su rol en América Espectáculos.

Según dijo la actriz y conductora del bloque de Espectáculos de América Noticias, le costó mucho volver a su set de televisión e incluso confesó que fue puesta entre la espada y la pared.

“Nada es fácil en la vida, trato de aligerar las cosas y las cargas lo más que pueda, los cambios en un primer momento no fueron fáciles, pero cuando ya sabes que la cosa va a ir por ese tiempo, que hay mucho dolor, ya tratas de ir así, de aceptar y reconciliarte con la nueva vida”, expresó Rebeca Escribens.

“Cuando me pidieron regresar al bloque me costó mucho tomar la decisión, pero me dijeron regresas o te despido, los días fueron difíciles. No solo es llevar el bloque diversión, también es un bloque informativo y hemos tenido que informar de enfermedades y muertes de personajes del espectáculo, no es nada agradable”, añadió en la conferencia.

Por otro lado, Rebeca Escribens también contó detalles de ‘Sandra’, su personaje en la obra “Madres, el musical”. Según dijo, estuvo muy comprometida con el papel porque le hizo recordar cuando se convirtió en madre a los 17 años.

“Hay fibras que me tocan porque he sido mamá soltera a los 17 años, una mamá primeriza, pasé la ilusión del primer bebé, soy muy ‘mamá gallina’ pendiente de todo de mis dos hijos a pesar que el mayor ya tiene 26 años igual siempre estoy ahí chequeando por más que este grande”, señaló.

Elenco de "Madres, el musical" junto a Giovanni Ciccia y Denisse Dibós. (Foto: Preludio)

La obra “Madres, el musical” estrenará el 22 de abril vía streaming por la plataforma Preludio Live y el costo de la entrada para ver la obra es de S/ 39.00. La venta será únicamente por www.preludiolive.com. El video también estará disponible los días 23, 24, 29 y 30 de abril, y, además, el 1 de mayo.

Junto a Rebeca Escribens estarán las actrices Érika Villalobos, Rossana Fernández-Maldonado y Alexandra Graña. “Madres, el musical” está bajo la dirección de Giovanni Ciccia, y la dirección musical y producción general de Denisse Dibos, quien no descartó hacer una película de este éxito teatral.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens sobre comunicado de Sofía Franco y sus esposo

Rebeca Escribens sobre comunicado de Sofía Franco y sus esposo