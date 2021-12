El pasado martes 21 de diciembre se llevó a cabo la final de “Esto es guerra”, dando como ganadores de la temporada a los ‘guerreros’, entre ellos, Angie Arizaga, quien si bien no compitió, formó parte del equipo ganador.

Tras obtener el triunfo, el programa América Espectáculos habló con la ‘guerrera’, quien dijo sentirse emocionada por haber alzado la copa de “Esto es guerra”. Además, recordó sus pasadas competencias.

Tras oír su celebración, la conductora del bloque de espectáculos, Rebeca Escribens, no dudó en bromear con ella y le recordó que si bien su equipo ganó la final, ella no compitió. Es más, le recordó que no compite desde hace varios meses.

“Como buena hablas, como si hubieras competido. Ni siquiera (ha hecho) el último circuito, no viene compitiendo cuatro meses. Como buena la entrevistas, Bruno, te pasas. Es como si yo viniera a trabajar y no leyera la pauta, es un símil”, dijo Escribens.

Como se recuerda, otro de los momentos emotivos de la noche fue cuando Gian Piero Díaz confirmó que dejaría de ser conductor del reality. Los competidores y su compañera, Johanna San Miguel, se mostraron conmovidos con la decisión.

“Me voy con una experiencia maravillosa de haber compartido contigo (Johanna San Miguel). Era mi sueño compartir contigo, poder jugar, poder divertirnos. La he pasado espectacular”, señaló Gian Piero visiblemente emocionado.

