Esta noche, Jossmery Toledo y Carla Rueda ‘Cotito’ tuvieron un fuerte cruce de palabras debido a un incidente ocurrido la semana pasada, luego que la madre de la voleibolista llevara carapulcra a “Reinas de Show”.

Toledo al inicio señaló que se sintió como una chibola del colegio por los comentarios que tuvo con la deportista. Es así que en un informe, muchas de las participantes señalaron a Toledo como una persona cerrada y que se está ganando enemistades por sus comentarios.

“Tiene treinta y un años y se comporta como una de cinco. Yo no estoy de sobona llevándole carapulcra”, se escucha decir a Toledo.

Ante las palabras, Rueda marcó distancia y le pidió que aprenda a respetar a las personas. “Yo soy buena onda con las chicas de acá, será su personalidad de ella. Yo no me la paso todo el tiempo diciendo que me quiero ir y que estoy harta de ‘Reinas del Show’”, comentó la voleibolista sobre la actitud de la expolicía.

Al regresar del informe, ambas tuvieron un tenso momento en el que Gisela Valcárcel tuvo que meterse para pedirles que hablen cada una a su tiempo, pues no se entendía lo que decían.

“Lo que más me molestó es que se haya metido con mi madre, para mí mi familia y mi madre es sagrada”, señaló evidentemente molesta ‘Cotito’, mientras que Toledo afirmaba que no se metió con su familia.

