La actriz y empresaria. Korina Rivadeneira negó que exista preferencias en el reality ‘Reinas del show’, conducido por Gisela Valcárcel, y menos que ella sea la favorita dejando en claro que todas las concursantes tienen las mismas oportunidades.

“No me siento la preferida en Reinas del show, creo que todo va por igual. Lo que pasa es que yo no me quejo de nada, hay decisiones que no me gustan, pero yo no ando quejándome de la vida, lo que hago es aceptar, procesar y avanzar. Mi manera de enfrentar las cosas es distinta”, señaló Korina Rivadeneira a la prensa.

Los rumores sobre ciertas preferencias se avivaron tras la denuncia de Erick Elera, esposo de Allison Pastor, el que dejó entre ver en sus redes que su esposa no recibía el mismo trato que las demás concursantes.

Para Korina Rivadeneira, Allison Pastor baila correctamente, incluso señaló que le gusta mucho su baile, sin embargo, a diferencia de Pastor, Korina señaló que en sus bailes ella prefiere arriesgar.

“Yo considero que ella, hasta ahora, ha bailado correctamente, tiene mucha disciplina, hace todo perfecto. A mí me gusta mucho su baile. Por mi lado, yo apuesto más por arriesgar, es lo que me gusta, cambiar, aprender. Lo que yo quiero es sorprender al público en sus casas. No olvidemos que el programa se llama Reinas del show, no La mejor bailarina”, expresó.

Este sábado en el reality se enfrentarán en un duelo de baile Milena Zárate y Leslie Moscoso, hasta el momento Rivadeneira no sabe para quién irá su voto debido a que para ella ambas son buenas.

“Milena es demasiado fuerte, para mí, es una de las mejores competidoras, y Leslie le está poniendo tantas ganas y tiene tanto carisma que creo que puede sorprender con un baile increíble. La verdad, no sé”, dijo.

Tampoco tiene una favorita en la sentencia que enfrentan ‘La Pánfila’ y Jazmín Pinedo. “‘La Panfila’ tiene mucho potencial, además, ella agrega mucho show, y eso le gusta a la gente. Y Jazmín también tiene talento, creo que se debe quedar quien mejor lo haga en la pista este sábado. No tengo una favorita entre las dos”, agregó.

Korina Rivadeneira anunció que este sábado a las 9 de la noche sorprenderá con una nueva coreografía que tendrá una “quebradita muy power”. Incluso señaló que su coreografía será “fuego” que dejará al jurado sin respiración. “Mi estrategia gala a gala es sorprender, siempre sorprender” agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Reinas comentan sobre la participación de Allison Pastor