La modelo Vania Bludau fue presentada como una de las competidoras de la actual temporada de “Reinas del show”; sin embargo, pese a su esfuerzo, no pudo superar su primer duelo de baile y cayó en “Línea de fuego”.

La exchica reality y actual pareja de Mario Irivarren se enfrentó a Isabel Acevedo en su primer baile en “Reinas del show”. Pese a los buenos comentarios del jurado, la popular ‘Chabelita’ se quedó con el triunfo. Tras su presentación, Vania conversó con la prensa y dio sus apreciaciones.

“Súper nerviosa. Se siente rico regresar a la pista, pero creo que los nervios de la primera gala siempre están ahí. Ya por lo menos bailé, me equivoqué y ya pasó... No voy a echarle la culpa a Oreykel (el bailarín) porque sé que es muy difícil hacer una presentación primero con Isabel y luego conmigo porque cuando es el mismo género hay muchos pasos que son parecidos”, señaló Vania.

Asimismo, Vania Bludau aclaró que no existe ninguna enemistad entre ella e Isabel Acevedo, ya que durante el programa se habló que podría existir alguna fricción debido a que ambas han sido pareja de Christian Domínguez.

“(Con Isabel) Tenemos amistades en común porque ella ha trabajado en un reality donde conozco a todos los chicos, me han hablado súper bien de ella, que es súper linda, buena onda y es lo que se ve, así que todo cool”, dijo.

“No hay tensión, Christian es mi tatara ex, no me refiero a que sea viejo, sino es que es como un ex, ya muy antiguo eso, pues”, añadió Vania Bludau.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el ingreso de Vania Bludau a “Reinas del show”