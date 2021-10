Gisela Valcárcel presentó este sábado 30 de octubre la gala semifinal de “Reinas del Show”. En esta nueva edición Yolanda Medina quedó eliminada de la competencia luego de que el público eligiera salvar a Vania Bludau de sentencia.

“‘Reinas del Show’ semifinal. El público siempre tendrá la razón y el público ha elegido a través de sus votos, se queda en competencia, pasa a la gran final y podría convertirse en la ‘Reina del Show’ la próxima semana. Se queda Vania Bludau”, anunció la conductora de televisión.

La conductora de televisión se tomó unos minutos para dedicar unas palabras de agradecimiento a Medina por su participación. “Yolanda el público ha elegido a Vania. Ha sido más que un placer conocerte, ver una mujer tan luchadora, tan talentosa. El COVID-19 le agarro y vimos como nuevamente volvió a la pista. Yolanda una mujer de retos”, señaló.

“Gracias a todos ustedes. Gracias, mamá. Gracias por la oportunidad de estar en esta pista de baile. Me voy tranquila, contenta porque siento que di todo en esta pista”, respondió inmediatamente la cantante.

“Me voy tan contenta, estas lágrimas no son de derrota sino de alegría. De saber que mi mamita me ve cada sábado. Siento que esta no es mi derrota, sino el inicio de una nueva Yolanda. Quiero agradecer a mi coreógrafo y a mi bailarín. Agradecerles a todos ustedes, y a una persona muy especial porque no me quiero ir sin decirlo: Gracias Tilsa Lozano”, acotó Yolanda Medina previo a retirarse del set en medio de aplausos.

VIDEO RECOMENDADO

Yolanda Medina ‘le hace el pare’ a Giselo EN VIVO: “Te estás pasando de la raya, no soy tu compañerita y me respetas”

Yolanda Medina ‘le hace el pare’ a Giselo EN VIVO: “Te estás pasando de la raya, no soy tu compañerita y me respetas”