Luego que la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenara la serie “Súbete a mi moto”, que a lo largo de 15 episodios cuenta los orígenes del exitoso grupo Menudo, las opiniones sobre el proyecto no se han hecho esperar; sin embargo, no solo los espectadores han dado su punto de vista.

René Farrait y Ray Reyes, exintegrantes del famoso grupo puertorriqueño, han recurrido a sus respectivas redes sociales para expresar su descontento hacia la producción.

A través de su cuenta personal de Instagram, René señaló que lo proyectado en “Súbete a mi moto” está alejado de la realidad, incluso la calificó de ser una comedia. El mensaje fue acompañado una captura de pantalla de la foto promocional de la serie de Menudo.

“Realmente me dan ganas de vomitar, muy pronto se sabrá la verdadera historia. Esto que acaba de salir en Amazon es una comedia, muy lejos de la realidad”, escribió el cantante en la publicación.

El post de Farrait alcanzó a tener más de 2 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos lo apoyaron y pidieron que los propios integrantes creen su serie.

Por su parte, Ray Reyes recurrió a su cuenta personal de Facebook para señalar que la nueva serie de Amazon está contada desde la perspectiva de Edgardo Díaz, el productor musical que creó a Menudo, quien -según indicó- ha contado “la verdad a medias”.

“¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 años y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre, siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores... Porque cada vez que hablamos nos tildaban de malagradecidos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos auspiciando, apoyando y siendo cómplices de todo lo que pasó y eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones.”, expresó.

“Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo, también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo”, agregó el cantante que ha participado en los diversos reencuentros de la agrupación.

“Por supuesto, éste no es el medio para expresar lo que tenemos que decir, y llevarlo a un tribunal después de tanto tiempo ya sería tarde... Contar nuestra verdad hará libres a muchos niños de ese grupo que hoy viven encerrados en cuerpos de hombres (...)", finalizó el intérprete.

