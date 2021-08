El cantante Ricardo Arjona intentó recordar sus orígenes y se atrevió a improvisar un concierto callejero en pleno metro de Nueva York, Estados Unidos. Aunque parezca difícil de creer, nadie lo reconoció.

Fue el mismo intérprete de “Minutos” y “El Problema” quien contó que no tuvo una buena experiencia volviendo a incursionar en las calles estadounidenses. Además, detalló que incluso lo confundieron con un imitador:

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió el artista mostrando su decepción.

En el video que muestra su experiencia se puede observar al artista tocando su guitarra sentado sobre una silla, vestido de forma casual y usando lentes oscuros. También se puede ver cómo una persona pasa muy cerca de él sin darle mayor importancia.

El video ya superó los 174 mil “me gusta”. Sus seguidores inundaron la publicación con comentarios donde no dejan de sorprenderse por este hecho:

“Yo te reconocería entre un millón de Arjonas, “Si mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte”, “Imposible no reconocerte”, “Qué oportunidad tan grande perdieron”, son algunos de los mensajes.

