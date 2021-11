Luego de que Evaluna Montaner y Camilo Echevarry publicaran una divertida fotografía en sus redes sociales, el patriarca de la familia Montaner salió al frente para llamarles la atención. Si bien ambas figuras de la música serán padres, Ricardo Montaner aún los regaña.

Todo sucedió cuando Camilo compartió unas sexys y divertidas fotos donde muestra su trasero y Evaluna se ve agachada sacando la lengua. En otras fotos se observa a la pareja besándose y haciéndose caricias.

“Aquí, se volvieron locos… Explíquenme. Los papás de #índigo”, escribió Montaner a modo de broma a los jovencitos, lo que generó más de 300 comentarios.

A dos días de publicada las imágenes ya cuenta con casi dos millones de ‘likes’ y generó miles de comentarios. Incluso el cantante mexicano, Kalimba se animó a comentar: “Mira @alejacarmona_ ese hace las sentadillas qué haces tú. Tiene sus p… nal….”.

“‘Si mi pareja no me trata como Camilo trata a Evaluna no quiero nada’; ‘Que un día me toque algo así papá Dios’; ‘Pa’ los que se preguntan por qué Camilo usa pantalones anchos’; ‘Hermosos ❤️ Dios bendiga a su familia siempre’”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

