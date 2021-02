El cielo ahora resplandece a tu alrededor, Ricardo Silva. El actor de doblaje y cantante mexicano, recordado por su interpretación al español del famoso tema de entrada ‘Cha-La-Head-Cha-La’ de Dragon Ball Z, así como de otros animes y dibujos infantiles, murió en el día de su cumpleaños 67 por complicaciones relacionadas al Covid-19.

Hace apenas unos días, Silva Elizondo fue hospitalizado debido a su delicado estado de salud debido a su contagio de coronavirus, pero se mantenía estable; sin embargo, la noche del domingo 7 de febrero, varios colegas suyos –entre ellos René García (conocido por prestar su voz a Vegeta) – dieron la penosa noticia de su fallecimiento.

Su triste partida fue confirmada posteriormente a través de sus redes sociales oficiales, compartiendo además sus últimas palabras. “A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello”, señala la publicación.

“Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda... yo ya estoy bien”, finalizó el artista, parafraseando una de las estrofas de una de sus canciones más populares.