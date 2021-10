Ricky Martin utilizó sus redes sociales para responder a las críticas que ha recibido en los últimos días debido al drástico cambio en su aspecto físico. En una entrevista que concedió a Univisión el pasado 25 de setiembre, el boricua sorprendió por lucir una apariencia inusual, lo cual desató especulaciones sobre un presunto abuso de cirugías estéticas.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas”, aseguró el artista en una de sus historias de Instagram.

El artista puertorriqueño descartó que se haya puesto bótox en el rostro e insistió que si se hubiera realizado una cirugía lo diría con total libertad. “No tengo nada que esconder”, refirió.

El intérprete de “Livin’ La vida loca” explicó qué fue lo que provocó este drástico cambio en su rostro el día que debía promocionar su gira por Estados Unidos en el programa “El gordo y la flaca”:

“El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video”, admitió.

Ricky Martin se convirtió en tendencia luego de esta entrevista. Las críticas no se hicieron esperar pues algunos incluso lo compararon con Zac Efron, Carlos Vives, entre otros.

“Ricky Martin mutando en Fernando Burlando es increíble”, “Mickey Rourke se metió en el cuerpo de Ricky Martin”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

