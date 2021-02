Alan Castillo Vásquez, mejor conocido como ‘Robotín’ en el rubro del entretenimiento nacional, fue noticia esta semana luego que el artista callejero se presentó en el programa de Andrea Llosa el pasado 15 de febrero.

El programa de ATV presentó el caso de ‘Robotín’, quien dudaba de la paternidad de su último hijo de 4 meses, a quien presentó en redes sociales como el primer integrante varón de su humilde familia.

Según reveló el artista nacional, él visitó el programa de Andrea Llosa para desenmascarar a la madre de sus hijos, Yazmín Rojas Sotelo, porque su relación sentimental comenzó con mentiras hace muchos años.

“He estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero siempre he fingido porque la realidad era otra. Quizás en los primeros años he tratado que las cosas estén bien, pero conforme pasaron los años todo esto se ha ido complicando”, explicó el comediante en el programa “Andrea”.

‘Robotín’ tenía una vida feliz ante cámaras, pero infeliz cuando las luces se apagaban

El comediante ha sido protagonista de distintos reportajes, presentados en espacios de entretenimiento, donde señalaba que tenía una familia muy unida, pese a las adversidades. Pero toda ese “cuento feliz” resultó ser una farsa de ‘Robotín’ para sacar adelante a sus hijos.

Según explicó, él seguía conviviendo con Yazmín Rojas con la única intención de brindarle una sólida familia a sus pequeños, pero ello nunca se pudo concretar por las diferencias con la mujer que nunca ha amado, pero que le dio hijos.

'Robotín' presentaba a Yazmín Rojas como la mujer que amaba, pero ello era una mentira. (Foto: Captura Panamericana Televisión)

Por sus largas giras en el interior del país para presentar su arte, él no pudo reconciliarse con su pareja y la relación se hizo más distante, pese a que compartían el mismo techo. Incluso, ‘Robotín’ terminó confesando en el programa de Andrea Llosa que él dormía en el sillón de su hogar y dejó de tener intimidad con Yazmín, y por ello tenía dudas sobre la paternidad de su último hijo.

La reacción de ‘Robotín’ al enterarse que dos de sus tres hijos no son suyos

Como se ha señalado, ‘Robotín’ tenía dudas sobre la paternidad de su último hijo y él estaba seguro de que sus otras dos hijas eran de él. Sin embargo, la realidad fue otra y el comediante terminó mostrando su lado más sensible en televisión nacional.

'Robotín' al enterarse de las mentiras de su expareja. (Foto: Captura ATV)

Según las pruebas de ADN que consiguió la producción del programa “Andrea”, Alan Castillo Vásquez solo era el padre de la niña de 6 años. La pequeña de 2 años y el bebé de 4 meses no eran sus hijos, pese a que los había firmado como suyos.

“Nunca fui malo contigo. ¿Cómo pudiste mentirme así? Tú sabes cómo amo a mis hijas. ¿Por qué? Has arruinado mi vida”, fueron las palabras de ‘Robotín’ al enterarse de su cruda realidad a nivel nacional.

¿Qué pasará con los dos hijos firmados por ‘Robotín’?

‘Robotín’ recibió la asesoría legal de los abogados del programa de Andrea Llosa y así poder desprenderse de la responsabilidad de los niños que no son sus hijos.

El abogado le consultó al comediante sobre su deseos a futuro sobre estos pequeños y él señaló que tenía que pensar las cosas con mayor meditación, en ningún momento mencionó alejarse de ellos.

“No puedo dar una respuesta ahora. Solo sé que yo las amo y es lo único que puedo decir”, dijo el artista entre lágrimas.

‘Robotín’ recibió ayuda de Magaly Medina para salir adelante

El programa “Magaly TV: La Firme” preparó una sorpresa a ‘Robotín’ tras su triste episodio en el programa de “Andrea”.

El equipo de Magaly Medina le obsequió una cama y un televisor al comediante para que deje de dormir en el sillón de su hogar y así emprender un nuevo capítulo en su vida.

En ese mismo espacio, ‘Robotín’ recibió una oferta de trabajo a tiempo completo en la empresa de Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona.

¿Quién es el verdadero padre de los hijos firmados de ‘Robotín’?

En declaraciones para el programa “Amor y fuego”, ‘Robotín’ señaló que el verdadero padre de los dos últimos hijos de Yazmín Rojas Sotelo sería un payaso que anteriormente trabajó con él, pero que no revelará el nombre por respeto a sus hijas.

“Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. Es un payaso. Ha entrado a mi casa, ha comido en mi casa. No solo él, sino como amigos”, contó el comediante peruano en el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’.

