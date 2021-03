Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado, ha grabado más de 60 horas de conversación que Telecinco convirtió en una serie de ocho capítulos. La presentadora española de 43 años describe en la serie documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva” los años de abuso machista y mediático que vivió, sobre todo a manos de Antonio David Flores, el ex Guardia Civil con quien se casó en 1996, cuando aún tenían 18 y 20 años, respectivamente.

Tras 25 años de silencio, Carrasco salió ante cámaras para relatar lo que vivió, y a contar que estuvo callada por culpa de Antonio David, quien -de acuerdo con la española- ha creado un conflicto ficticio para vivir de ello en televisión. Del drama por lo que ha tenido que pasar todo este tiempo, asegura, se sabe solo una parte de la historia.

En “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, la presentadora describe a Antonio David Flores como “un ser egocéntrico y diabólico” del que ni siquiera puede pronunciar su nombre. Además, revela que los problemas en su relación empezaron antes de tener hijos, incluso desde que comenzaron a convivir. La historia de la pareja se remonta a 1994, conoce aquí todo sobre esta historia de amor que se convirtió en una pesadilla.

ASÍ INICIÓ SU HISTORIA DE AMOR QUE SE CONVIRTIÓ POCO A POCO EN PESADILLA

Rocío Carrasco y Antonio David Flores se conocieron en una playa de Chipiona, gracias a que un amigo en común los presentó. Según la hija de Rocío Jurado, es ese día cuando comenzaron las mentiras. Flores le dijo que no sabía nada ella, pero luego la presentadora descubrió que la madre del ex Guardia Civil era fan de la cantante española y que guardaba revistas de su familia.

Sin embargo, ese verano fue todo felicidad para Carrasco, encontró el amor a los 17 años y al poco tiempo maduró. Cuando cumplió 18 años dejó el internado donde estudiaba y se fue a Argentona, donde había sido destinado Antonio David Flores. Fue allí, tras sufrir un fuerte accidente de moto, cuando empezaron los problemas y salió a notar síntomas de una relación tóxica. Rocío permaneció convaleciente cerca de un año, pero los primeros días comenzó a sufrir maltratos: “Yo estaba sentada en un sofá con una mesa camilla y él me agarra del pelo, me pegó un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa echándome la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento”, cuenta la española en su documental.

La complicada historia siguió y el 31 de marzo de 1996 decidieron casarse y aunque se juraron amor eterno, eso no sería así. El matrimonio; de hecho, no tuvo el visto bueno de la madre de Rocío, pero ya llevaba dos meses embarazada y su decisión de casarse se interpuso a la opinión de la cantante. Meses después de la mediática boda, nació Rocío Flores Carrasco, el 13 de octubre de ese mismo año. Fue hasta 1999 que Rocío Carrasco y Antonio David Flores decidieron separarse. Su divorcio acabó convertido en una encarnizada batalla judicial de desgaste. Hasta entonces, nadie sabía lo que realmente pasada puertas para dentro.

“Cuando nos separamos, se llevó un montón de documentación, entre ellas las cartas. Las suyas y las mías. Usó las cartas de una cría de diecisiete años para lucrarse”, relata la presentadora madrileña en la serie de Telecinco.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores en el día de su boda (Foto: Emilio Morenatti/EFE)

La firma de divorcio supuso el inicio de su enemistad. En enero de 2001, Rocío Carrasco y Antonio David Flores firmaron una sentencia de divorcio que disponía que la custodia total de los menores va a parar a la figura de su madre, además de una pensión alimenticia de más 800 euros (140.000 pesetas, en la época); pero el hombre se negó al acuerdo e interpuso un recurso, el mismo que no prosperó e hizo la batalla en los tribunales más beligerante.

En 2003, sin embargo, firmaron un convenio regulador que volvía a la custodia compartida. Antonio David comienza a pagar la manutención, pero tres años después de esto él incumple el convenio Rocío lo demanda. La batalla judicial parece no tener fin pues recientemente se dio a conocer que el ex Guardia Civil está obligado a pagar 60.000 euros de fianza relacionada con el procedimiento por insolvencia punible y estafa procesal por el impago continuado de la pensión alimenticia de los dos hijos que tienen en común (Rocío y David Flores).

ROCÍO CARRASCO AFIRMA QUE ANTONIO DAVID FLORES LE SEPARÓ DE SUS HIJOS

Durante su desgarrador testimonio en el documental, Rocío Carrasco culpa a Antonio David de la mala relación que tiene con sus hijos. “Cuando me devolvía a los niños y salía a por ellos y los metía para dentro, él me increpaba y me insultaba. Aprovechaba esa toma de contacto para decirme: ‘te los voy a quitar, voy a hacer que te odien’”, acusó Carrasco, sobre Flores, para después recalcar que sus hijos “no tenían edad de mentiras, sino de vivir y disfrutar como dos niños”.

“A Rocío la hacen responsable desde muy pequeña, de su hermano y de cómo está su padre. No tenían derecho a perturbar ese mundo y lo hicieron”, agregó la presentadora, para luego acusar a su expareja de ser él quien “cortó el vínculo materno”.

Durante su desgarrador testimonio en el documental, Rocío Carrasco culpa a Antonio David de la mala relación que tiene con sus hijos (Foto: Telecinco)

“Me lo quitó, porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico, maravilloso. Solo le importa él, nada más. Mis hijos han crecido con lo mismo que el mundo entero. No tiene piedad ni para con sus hijos. No le ha importado el bienestar de sus hijos, nunca”, declaró la madrileña.

Sobre su hija, manifiesta que “ella quería estar conmigo. Ella tenía pasión con su madre, que soy yo. La que la ha parido, soy yo. Yo soy víctima, pero ellos también, de una mente diabólica. Ha conseguido lo que dijo cuando me fui a separar: me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida, que son mis hijos”.

En otro momento, la presentadora madrileña señala que su ex esposo ha hecho que sus hijos la odien y que tengan una mala imagen de ella. “Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo, estando vivos, haciéndolos participes de cosas que no tienen que ser y ensuciando su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre”, recalcó Rocío.

La protagonista del documental reconoció, además, que “prefiero que sigan creyendo la versión que tienen, porque el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado y de lo que ha formado parte y de quién es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida. Y no me gustaría que sufriera”.

LOS PROBLEMAS DE ROCÍO CARRASCO Y SU HIJA ROCÍO FLORES

En 2012, Rocío Flores, hija de ambos protagonistas de esta historia, decidió irse a vivir con su padre. La joven apenas tenía 16 años de edad cuando rompió con su madre para empezar una nueva vida junto a su progenitor. Este fue el inicio de un desencuentro madre-hija que a día de hoy sigue sin resolverse.

Desde entonces se desconocía la razón de esta separación, pero hace poco se dieron a conocer más detalles del conflicto interminable entre la presentadora y su hija, de ahora 24 años, que llegó a los juzgados. El fallo del caso, publicado por Vanitatis, recoge que Rocío Flores fue condenada en 2013 por “un delito de maltrato habitual, un delito de maltrato, una falta continuada de amenazas y una falta continuada de injurias”.

En 2012, Rocío Flores, hija de ambos protagonistas de esta historia, decidió irse a vivir con su padre (Foto: Telecinco)

El origen de esta mala relación, según la sentencia fue el 27 de julio del año 2012 durante un acalorado episodio doméstico en el que Rocío Flores tiró al suelo y “propinó varios golpes” y “patadas” a su madre. Lo sucedido ese día hizo que la joven acabase en un cuartel de la Guardia Civil demandando a su madre por malos tratos, pero años después el juez le dio la razón a la madre y condenó a la joven.

Rocío Flores fue condenada a “60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad” que de no cumplirlos se substituirían por seis meses de libertad vigilada, como finalmente ocurrió. El 2 de abril de 2014 acabo dicha sentencia y desde entonces, la joven ha afirmado en más de un medio de comunicación y en reiteradas oportunidades que su madre a renuncia a su custodia; pero realmente no fue así, pues un juez fue quien ordenó temporalmente la separación física entre ambas tras el episodio de agresión doméstica de la hija a la madre.

QUÉ PASÓ CON ANTONIO DAVID FLORES TRAS EL TESTIMONIO DE ROCÍO CARRASCO

La emisión de los dos primeros episodios de la docuserie ha revelado los duros testimonios de la hija de Rocío Jurado en su relación con Antonio David Flores, acusándolo de malos tratos desde los primeros momentos en los que comenzaron una relación sentimental. Tras ello, la cadena Telecinco decidió separar al colaborador de “Sálvame” desde el lunes 22 de marzo.

Al inicio del programa, Carlota Corredera explicó esta decisión a través de un breve comunicado. “‘Sálvame’ anuncia el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa, así como con La Fábrica de la Tele”, anunciaba. “Mediaset ha hecho extensiva esta medida al resto de programas del grupo”.

Luego de conocerse la decisión de la cadena española, en “El programa de AR”, Antonio Rossi ha ejercido de portavoz para asegurar que Antonio David “está tranquilo y se agarra a la única realidad que hay, que su exesposa le denunció por violencia de género en 2017 y no ha habido opción a que abran ni un juicio oral”. En el mismo programa, han asegurado que el ex de Rocío Carrasco “mantiene su verdad”, tras escuchar la versión de ella.

Horas después, en “Ya es mediodía”, Isabel Rábago informó que Antonio David Flores se encontraba en Madrid porque estaba interponiendo una querella contra Rocío Carrasco.