El futbolista Rodrigo Cuba ofreció una larga entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo contó detalles poco conocidos de su pasada relación con Melissa Paredes, sino que aseguró que no le guarda rencor a la expresentadora de TV tras ampay con Anthony Aranda.

En conversación con la presentadora Magaly Medina, el popular ‘Gato’ Cuba contó cómo se siente tras varios meses desde que su vida cambió. Según dijo, vive tranquilo y no tiene rencillas ni resentimientos contra la madre de su pequeña hija Mía.

“Yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, y ya se lo he dicho a ella, por todos los medios, por teléfono, en persona y por WhatsApp. Yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor”, manifestó el futbolista.

“Yo lo único que quiero es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien, y de manera directa solo te deseo que puedas salir adelante, y que estés bien, que tú y yo nos llevemos bien”, añadió Rodrigo Cuba al citado programa de ATV.

¿Cómo se enteró del ampay de Melissa Paredes?

En otro momento de su entrevista con Magaly Medina, el ‘Gato’ Cuba contó que se encontraba camino a una matiné con su pequeña hija Mía cuando salió el avance de “Magaly TV: La Firme”, sobre el ‘ampay’ de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Justo estaba caminando para entrar a un cumpleaños y ella (Melissa Paredes) me llama (por teléfono) para decirme que hay un ‘ampay’ y obviamente no iba ser mío porque yo estaba claramente consiente de lo que yo estaba haciendo y le digo ‘con quien o de qué’. Para esto, ella me dijo ‘que en la vida iba a estar con un bailarín’ y no puedo utilizar el término que ella me dijo porque es despectivo”, contó el futbolista.

“Me quedé helado (por el ‘ampay’) y le dije ‘tú ve como solucionas ese problema, no cuentes conmigo’. Entonces, yo no podía privar a mi hija del cumpleaños de su amiga y entré al cumpleaños... Me sentía fatal y encima en ese cumpleaños estaban mis conocidos, entre ellos futbolistas. Yo compartía con ellos y con sus parejas”, agregó el deportista que actualmente milita en el Sport Boys del Callao.

