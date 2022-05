“Los terceros sobran”: Rodrigo Cuba le reclamó a Melissa Paredes por las declaraciones del ‘Activador’

Rodrigo Cuba volvió a romper su silencio y concedió una entrevista al programa “Amor y Fuego” para mostrar detalles de su nueva vida a casi seis meses de su separación de Melissa Paredes.

El futbolista fue consulado sobre la cercanía que mantiene su hija con Anthony Aranda, quien es sindicado de ser el tercero en discordia que causó el fin de su matrimonio con la actriz peruana.

“Es una realidad que se va a dar. Yo creo que mientras mi hija esté tranquila, sana y que no signifique alguna amenaza para ella, pues yo, como siempre lo he dicho, mientras ella pueda pasar tiempo con su mamá, no tengo ningún problema”, señaló.

Pese a que dijo que le incomoda que su hija comparta con el ‘Activador’, el ‘Gato’ Cuba sí reconoció que se sintió fastidiado con las declaraciones del bailarín, quien dejó entrever que él no permitió que su hija viaje a Disney.

“Creo yo que los terceros sobran, y así tiene que ser en todas las situaciones en la cual hay una mamá y una niña de por medio. De todas maneras se conversó el tema, le expresé mi incomodidad a Melissa y quedó clara la cosa, porque al final los papás somos nosotros dos y nadie más”, señaló el deportista.

En otro momento de la entrevista, el integrante del club Sport Boys fue consultado sobre si cree que Melissa Paredes utilizó a su nueva pareja para filtrar la información respecto a los permisos del viaje que requería su hija.

“(Melissa) estaba a su costado sí, porque creo que todos vieron el video. Yo no sé si lo utilizó o no, ya es tema de ellos. No tengo por qué meterme en su relación o en su vida, pero obviamente es mi hija y todo lo que tenga que ver con mi hija, yo siempre voy a defenderlo y protegerlo al máximo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’

¡Inició la guerra! Tras la salida de María Pía Copello del reality ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en la conducción del popular programa de televisión, además tendrá que defender los colores de los ‘Combatientes’ en esta temporada por los 10 años de ‘Esto es Guerra’. (Fuente: América TV)