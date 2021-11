Patricia Simons, abogada de la conductora de televisión Melissa Paredes, se pronunció en “Amor y Fuego” sobre las declaraciones del padre de Rodrigo Cuba, quien aseguró que la modelo puso condiciones para el acuerdo de conciliación.

La letrada desmintió la versión de Jorge Cuba y negó que la exconductora de “América Hoy” haya puesto como condición llevar un proceso de divorcio de mutuo acuerdo para firmar la conciliación.

“No es verdad, nada de lo dicho por el señor es cierto. Cuando se llegue al acuerdo, ustedes van a enterarse y se van a dar cuenta quien priorizó y quién no priorizó. Ya van a ver, pero no… ambos están poniendo lo mejor de sí para llegar a un acuerdo”, aclaró la abogada.

Simons también señaló que Melissa Paredes ni Rodrigo Cuba estaban al tanto que el exviceministro iba a salir a dar declaraciones.

“Ellos no saben por qué el papá ha declarado eso. Ninguna de las partes lo sabe, por lo menos es lo que nos han dicho, por eso le reclamamos. Ellos se comprometieron a no declarar, y no sabemos por qué ha salido a declarar el señor. No lo sabemos”, acotó.

¿Puso la ropa de Melissa en bolsas de basura?

La abogada Patricia Simons cuestionó también que el futbolista haya puesto las pertenencias de la protagonista de “Ojitos Hechiceros” en bolsas de basura.

“Es increíble que el señor le pone su ropa en bolsas de basura en la puerta de la casa, y dicen: ‘¿cómo no lleva maletas la señora?’ Porque ni siquiera tiene maletas”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Melissa Paredes dice que no volverá con el ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes dice que NO volverá con el gato Cuba En una entrevista con el programa América Hoy, Melissa Paredes reveló que Rodrigo Cuba está obsesionado con ella. “No acepta que ya no estamos juntos. Está obsesionado conmigo", dijo la actriz. (Fuente: América TV)