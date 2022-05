El futbolista, Rodrigo Cuba sorprendió a propios y extraños al revelar que fue Melissa Paredes, quien lo alejó de su padre, el economista, Jorge Cuba, debido a que él nunca estuvo de acuerdo con que se casara con ella, pero él nunca lo escuchó.

Así lo reveló en una extensa entrevista que dio en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde señaló que los duros momento que ha vivido tras el ampay lo han unido a su padre, de quien estaba distanciado.

“Creo que en el fondo él se esperaba que en algún momento podía pasar (el ampay). Nunca confío en ella. Nunca estuvo de acuerdo de que me casara con ella. En ese momento, yo estaba enamorado y no entendía por qué no quería a la relación porque Melissa fue una buena chica, una buena compañera, se preocupaba y estaba conmigo. Me demostró cosas que a la larga se esfumaron. Pero mi papá no estuvo de acuerdo desde el principio hasta el final”, sostuvo Rodrigo Cuba.

“Estas circunstancias (el ampay) nos ha unido muchísimo porque lo que nos terminó alejando era ella. Yo había decidido formar una familia con ella. Y como dicen, los papás siempre están en las buenas y en las malas. Ahí es donde mi papá salió a darme todo su apoyo y a respaldarme”, agregó el deportista.

Rodrigo Cuba sobre su padre

Siempre priorizó a su familia

Rodrigo Cuba también señaló a Magaly Medina que siempre buscó lo mejor para su familia. Incluso recordó que rechazó buenos contratos en provincia porque su prioridad era la unión familiar.

“Priorizando quedarme en Lima buscando la unión familiar y no esta separación que se puede dar cuando uno se va a jugar a provincia y otro se queda en Lima. Yo he tenido la opción de irme varios años a provincia por buenos contratos y he dicho: ‘no, gracias’, buscando obviamente el bienestar de mi familia”, contó el ‘Gato’ Cuba.

