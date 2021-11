El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, utilizó varios minutos de su programa de espectáculos para arremeter en contra de Magaly Medina, a quien consideró en algún momento como su amiga.

El popular ‘Peluchín’ respaldó las declaraciones de Giuliana Rengifo y dijo que entiende por qué recién se animó a revelar que mantuvo una relación con Alfredo Zambrano, ya que habría tenido miedo a enfrentarse con la conductora de espectáculos.

“Sí a mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿pero no es tu amiga, entonces por qué se ha expresado así de ti, por qué ha minimizado tu programa, por qué dice que a ustedes no los ve nadie, por qué dice que las primicias son solo de ella, por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se había que ibas a ingresar al mediodía, no se supone que es tu amiga?’ Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas”, lamentó el conductor de espectáculos.

Rodrigo González continuó y no dudó en dejar en evidencia a Magaly Medina, al revelar cuáles habrían sido los motivos que provocaron su distanciamiento, entre ellos el haber evitado que sea contratado en ATV.

“Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, enfatizó.

“Cuando yo le escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me específico que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, continuó criticando.

‘Peluchín’ finalmente señaló que con los años aprendió a poner a cada persona en su lugar, y reconoció que su círculo cercano está bastante lejos del mundo de la farándula lorcha, con excepción de Gigi Mitre.

