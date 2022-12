Rodrigo González contó que luego de la entrevista que le hizo a John Kelvin en su programa “Amor y Fuego”, el cantante intentó entregarle algunos regalos; sin embargo, él no lo aceptó porque no le pareció ético.

La aclaración del popular ‘Peluchín’ vino después de que Dalia Durán se quejara por la entrevista que le hicieron al cantante de cumbia en el programa de Willax TV.

“Qué faltó que le preguntemos, qué faltó que le digamos, qué quieres que fusilemos al invitado, que hagamos lo que no has hecho en este tiempo. Ni Gigi ni yo en ningún momento nos mostramos a favor de él, es más, me molestaba más que a ti tenerlo en frente”, dijo el presentador de televisión.

“Verte a ti jugando de manitos, coqueteando con tu verdugo es realmente lo lamentable (...) Magaly te puso en tu lugar como te merecías porque ahí vimos y nos sentimos burlados cuando vimos tu actitud. No busques responsables, la única responsable de lo que está ocurriendo ahora eres tú, consecuencia de tus payasadas, inestabilidad”, remarcó.

Tras ello, el compañero de Gigi Mitre contó que Kelvin le llevó regalos a su set para entregarle, pero se negó a recibirlo y le pidió que lo vendiera.

“Tanto es así que cuando terminó el show me ofreció regalarme los bolsos, maletines y todo lo que habían hecho, a lo que me negué y me dijo ‘sí, Rodrigo, pero no solo lo hice yo, es de los internos’. Sí, mándale, saludos a los internos, pero yo no voy a andar por la vida con un maletín que tiene tus iniciales porque no me sentiría orgulloso. Gracias, pero aprovéchalo y véndelo”, acotó.

