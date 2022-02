Magaly Medina dejó entrever en su programa que Rodrigo González ‘Peluchín’ llegó a la televisión con ayuda y tras estas indirectas, el conductor aprovechó las cámaras de “Amor y Fuego” para defenderse y dejar en claro que está en la pantalla chica por la aceptación del público.

“Ella en un momento dijo que no tenía padrinos para llegar rápidamente a la televisión y que le ha costado. No sé por qué venía al caso eso o quiere responder algún tipo de dardo”, dijo Rodrigo al inicio de su intervención.

‘Peluchín’ aclaró que su ingreso televisivo fue gracias al respaldo de su padre y porque estudió la carrera de Comunicaciones.

“Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda para que me des a conocer... Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio... Recuerdo que en ese entonces Magaly recién empezaba y no tenía auspiciadores, y mi padre era uno de ellos. Él (el padre de ‘Peluchín’) sabía que me encantaba la televisión y una manera de acercarme a ello y estudiar la carrera era yendo al programa (de Magaly)”, explicó.

“Mi padre creyó en ella y la auspició, cuando ella vio que yo quería estudiar comunicaciones... Magaly vio algún talento en mí para creer, como mi padre lo hizo con ella”, agregó.

Finalmente, Rodrigo terminó aceptando que Magaly Medina le brindó una mano para ingresar a la pantalla chica, pero también se lo debe a su público.

“Siempre voy a tener conciencia de que me diste una mano, pero eso de que estoy en televisión por ti, entonces no entiendo por qué pasé por un casting. Si no fuera así, hubiera pasado de frente”, concluyó.

