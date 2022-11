En un reciente encuentro con la prensa, Rodrigo González no pudo evitar ser consultado sobre la periodista Magaly Medina. El conductor de “Amor y Fuego” no dudó en desearle lo mejor a la figura de ATV.

“¿Qué le dirías a Magaly que de vez en cuando trata minimizar el contenido de tu programa?”, preguntó la reportera del diario Trome, a lo que el conductor de espectáculos respondió con tranquilidad.

“A Magaly no le digo nada, le deseo lo mejor, lo que he tenido que decir ya se lo dije al aire (...) Cada uno sabe hacer los suyo, cada uno tiene su público, su trayectoria. Nada de eso va a cambiar por lo que me diga ella a mí o por lo que le diga yo a ella. Más bien lo mejor que podemos hacer por esa gente que sigue el rubro y que nos quiere. Hay gente que nos quiere a los dos también”, respondió al diario Trome el popular ‘Peluchín’.

Al ser preguntado por un posible reencuentro, el compañero de Gigi Mitre aseguró que no estaba en sus planes, pero dijo que en televisión todo puede pasar.

“Nunca descarto nada. En televisión, nunca hay que decir que no a nada. No está en mis planes, aparte que no puedo hacerlo por cuestiones de contrato, pero eso no quiere decir que todo bien ¿no?”, mencionó el carismático conductor.

