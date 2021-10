Rodrigo González estuvo atento a las declaraciones de Melissa Paredes, quien se presentó este jueves en “América Hoy” luego que fuera ampayada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda.

El conductor de “Amor y Fuego” realizó una transmisión en su cuenta de Instagram para burlarse del pronunciamiento que la actriz realizó en vivo, al considerar que está tratando de victimizarse.

“Ay pobrecita. Le pone los cuernos y es la víctima. Mejor cállate, sáquenla del aire, háganle un favor”, fueron algunos comentarios que presentador de espectáculos dijo entre risas.

El conductor también opinó sobre las declaraciones de la bailarina, quien reveló que iba a acudir a una sesión de orientación de padres junto a Rodrigo Cuba para sobrellevar el proceso de separación.

“Tú ya estabas haciendo terapia aparte cariño. No entiendo, ahora (ella dice) que él es el culpable, él es el malo. Qué piense en su hija dice, ¡no no no!, una tonelada de por favor. No puedo creer el ridículo que estás haciendo”, cuestionó.

El popular ‘Peluchín’ también tuvo fuertes calificativos en contra de Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas tras las declaraciones de su compañera. “Por qué lloras mi amor (…), qué ridícula por Dios. (…) Si la ‘sacavueltera’ no llora ¿por qué tu lloras querida?”, sentenció.

