El conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, instó a Isabel Acevedo a no quedarse callada ante las acusaciones del cantante Christian Domínguez, quien reveló en ‘América hoy’ que terminó con la bailarina luego que le diera a escoger entre ella y su hijo.

“Mi relación (con Isabel Acevedo) termina porque efectivamente me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar con mi niño si es que tengo una vida con ella”, contó el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ para el programa de ‘América hoy’.

Tras conocer esta noticia, Gigi Mitre comentó que no entiende por qué recién el cantante revela este tema si mantuvo una relación de tres años con la bailarina. “Si él estuvo con la Chabelita durante 3 años, cuando ya existía su hijo, recién se da cuenta de que tiene esa entraña. Eso es lo que me hace dudar. Yo no dudo de que de repente sea así, tal cual lo dijo Christian. Yo no le creo que por eso terminó porque tú le sacaste la vuelta (a Carla Tarazona), Chabelita ni se inmutó, ni se le paró un pelo”.

Rodrigo González no se quedó atrás y agregó que tanto a ‘Chabelita’ como a Christian poco les interesaba sus familias. “Tú dices que (Isabel) no tiene muchos parámetros porque desde el momento que se metió a la casa, dejó un calzón en la mochila del padre de familia, poco o nada le importaba la esposa ni los hijos. Si más adelante te da a elegir algo así (su hijo o ella), qué tanto te llevas las manos a la cabeza, si estaban juntos en esto, los dos denotan el poco interés que tenían por su familia”.

“Me encantaría tener a la Chabelita, es más, ya le invité y ha prometido venir el jueves. No te deberías quedar callada porque hay una acusación muy fuerte que involucra a un menor. Esto no es como que quien tuvo más culpa. Esto, de lo que se te ha acusado, es un disparo muy fuerte a quema ropa que te deja peor, aunque la Tarazona y todos han dejado establecido”, agregó el conductor, quien agregó que el cantante “se está aprovechando para limpiarse y dejar a la otra como lo peor y los dos están juntos en esto”.

