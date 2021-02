Rodrigo Mejía, actor de telenovelas como “Cuidado con el Ángel” y “Fuego en la sangre”, falleció tras complicaciones en su salud por coronavirus (COVID.19).

La triste noticia fue confirmada por la esposa del intérprete, la conductora Gaby Crassus, a través de un sentido mensaje en su perfil de Instagram.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. ¿Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto”, expresó la ex conductora de “Al Extremo” en su red social.

“Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro, y ser la mamá que ellos necesitan y merecen. Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo. Todo el mundo te quería Rodrigo y te lo ganaste a pulso amor”, añadió.

El hermano de Rodrigo, Salvador Mejía, también informó sobre la muerte de su hermano a través de un mensaje de Twitter, donde señaló que también perdió a su padre por COVID-19.

“Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia”, expresó el comentarista mexicano.

