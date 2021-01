Paulina Goto ha alcanzado mayor popularidad en las redes sociales, gracias al rol que tiene en la exitosa serie de Netflix “Madre solo hay dos”, ficción en la que comparte roles con Ludwika Paleta. En la ficción, la actriz mexicana interpreta a Mariana, una joven que es madre por primera vez y cuyo carácter es un poco lo opuesto al de Ana.

La actriz de 29 años saltó a la fama por su participación en Miss XV (2012), serie de Nickelodeon y Televisa, y que fue una adaptación de la exitosa telenovela Quinceañera (1987). Goto también es cantante; de hecho, recientemente ha estrenado un nuevo tema musical que la tiene especialmente emocionada, pues se trata de una composición inspirada en su novio Rodrigo Saval.

Paulina Goto y Rodrigo Saval muestran su amor en las redes sociales, aunque él es ajeno al mundo artístico. Pese a ello, el joven no ha sido indiferente a los sentimientos que la actriz hace pública, pues también ha expresado abiertamente lo que siente por ella. ¿Quién es el joven que conquistó el corazón de la actriz de “Madre solo hay dos”? Aquí algunos destalles.

Paulina Goto y Rodrigo Saval iniciaron su relación en abril de 2019 (Foto: Instagram/Paulina Goto)

QUIÉN ES RODRIGO SAVAL, LA PAREJA DE PAULINA GOTO

El portal People en Español le realizó un entrevista y, además de hablar del inmenso amor que siente por Paulina Goto, el joven mexicano también contó un poco de su vida.

Rodrigo Saval es Licenciado en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Anáhuac. Actualmente está escribiendo su tesis de maestría inspirada en la histórica huelga de mujeres del 9 de marzo en México “y las increíbles mujeres que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida”.

Paulina Goto y él comparten su pasión por la música. En una reciente entrevista, la actriz mexicana señaló que “A Rodrigo le encanta la música y es una de las cosas que me enteré cuando empezamos a salir y todavía no éramos novios y la verdad es que eso me conquistó”. Además, reveló que compusieron juntos la canción “Quiero”, tema que forma parte el compilado de temas que acaba de publicar la estrella.

Por otro lado, Saval reveló que si bien le gusta todo de Paulina resalta mucho su autenticidad. “Lo auténtica que es en todo aspecto de su vida”, dijo en sus redes sociales cuando fue consultado al respecto.

Rodrigo Saval es Licenciado en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Anáhuac. Actualmente está escribiendo su tesis de maestría (Foto: Instagram/Rodrigo Saval)

Cabe resaltar que Paulina y Rodrigo iniciaron su romance en abril de 2019 y están próximos a cumplir los dos años.

A inicios de 2021, Rodrigo Saval celebró su cumpleaños y Paulina además de felicitarlo y dedicarle unas tiernas palabras reveló la intención del joven de ingresar al mundo de la política mexicana.

“¡Feliz cumpleaños mi precandidato! Me siento muy afortunada y orgullosa de poder acompañarte en este sueño tan lindo que tienes de movernos para mejorar a México, y que ilusión poder empezar por el lugar donde naciste, Miguel Hidalgo. Te amo infinito y siempre tendrás todo mi apoyo. ¡Feliz vuelta al so! #Amovernos @rodrigosaval”, escribió la cantante al pie de dos fotos en las que aparece junto a Saval detrás de un pastel en forma de urna electoral.

Tras la publicación, se supo que Rodrigo Saval se encuentra en proceso de selección para la candidatura a la alcaldía de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para las futuras elecciones; aunque no especificó a qué partido político está afiliado o si será una postulación independiente.

Paulina Goto y Rodrigo Saval en el cumpleaños del joven mexicano (Foto: Instagram/Paulina Goto)