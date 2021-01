Rosángela Espinoza manifestó su incomodidad tras recibir la llamada del programa “En boca de todos”, cuyos conductores le consultaron sobre su permanencia en “Esto es guerra”.

La modelo reveló que está muy triste pues nadie de la producción la ha convocado, esto pese a que casi se convierte en una de las mejores competidoras de la temporada.

“Pensé que me iban a considerar, ser una de las primeras, y no lo han hecho hasta el día de hoy. Eso demuestra que mi trabajo del año pasado no ha significado absolutamente nada, el esfuerzo al tacho”, señaló al programa de América.

Rosángela Espinoza señala que no la llamaron de "Esto es guerra"

Del mismo modo, Espinoza señaló que se encuentra resentida con la productora PRO TV y que sus problemas se iniciaron en el reality “Divas”. “Ahí también no valoran el esfuerzo, las horas de ensayo, la inversión, y tienen a sus engreídas de siempre, las que tiene años ahí”, comentó evidentemente molesta.

Cabe recordar que la modelo estuvo feliz hasta inicios de año, ya que su expareja Victor Hugo Cornejo le entregó los papeles de adopción de su mascota Bianca.

“Quiero agradecer a mi ex que me la regaló porque estábamos discutiendo, pero final cedió y me pasó los papeles”, comentó a América Espectáculos en su momento.

