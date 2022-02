La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza explotó contra el conductor de ‘En boca de todos’, Gino Pesaressi durante la secuencia ‘Sí o No’ donde cada conductor del programa de entretenimiento hace una pregunta a la invitada.

Todo ocurrió cuando Gino Pesaressi le preguntó a Rosángela si le molestó que Rafael Cardozo, quien también estaba presente en el programa, la llamara ‘Rogangela’.

De inmediato, Rosángela explicó que ella nunca rogó por regresar al reality de competencia, que fue un malentendido de algunos medios de comunicación que publicaron dicha noticia. Tras la explicación, Gino Pesaressi volvió a preguntar.

“Te pregunto seriamente si te molesta que Rafael Cardozo te haya puesto la chapa Rogangela, sí o no”, preguntó Gino Pesaressi. Rosángela no soportó que le vuelva preguntar y reaccionó muy molesta: “No entiendo, eres conductor, ¿no?”.

A lo que Gino, se defendió diciendo que la pregunta era parte de la secuencia, sin embargo, Rosángela contestó: “Estoy molesta, respetos guardan respetos. Yo no quiero que me falten el respeto porque yo no te estoy cambiando de nombre, así como eres conductor compórtate como tal”.

Debido al incómodo momento, Rafael Cardozo intervino y le preguntó: “¿Te has molestado porque te dije ‘Rogangela’?”. Además, le explicó que él le hizo esa broma por todo lo que salió en los medios. Finalmente, Ricardo Rondón cambió la pregunta y le pregunto si Rafael Cardozo debería jubilarse de ‘Esto es guerra’ y ella respondió que sí.

