Rosángela Espinoza regresó a “Esto es Guerra” la noche del último lunes y su permanencia en el reality -del que fue suspendida indefinidamente por exigir al Tribunal que la regrese al equipo de los ’Combatientes’- la decidieron los otros participantes a través de una votación.

Un grupo de sus compañeros decidió darle el voto de confianza, mientras otros consideraron que era mejor que continúe la suspensión para que deje de ser tan soberbia. Luego de disculparse por su actitud, la modelo reconoció que no estuvo bien su comportamiento.

Sin embargo, explicó que en el programa no la pueden juzgar, porque muchos de los integrantes del reality no son sus amigos y no conocen cuál es su verdadera personalidad.

“Tengo que controlarme, tengo que controlar mis emociones. Aquí no me conocen mucho, porque no tengo mucha amistad aquí. De verdad lo digo. Son compañeros, no tengo muchos amigos”, manifestó inicialmente la influencer.

“Los quiero muchísimo, los aprecio, pero no son mis (amigos) íntimos. Yo soy sincera. Me encantaría (tener amigos en EEG) pero aquí cada uno hace sus cosas (...) Los que me conocen saber como soy, pero aquí en el programa se viven muchas cosas”, agregó.

Luego de ello, Yaco Eskenazi decidió que Rosángela Espinoza se quede en el programa y desempató la votación, pero antes se dirigió a ella para decirle: “Me gustaría pedirle que sea la que siempre fue”. Ante ello, la popular ‘Chica selfie’ estalló en llanto y agradeció: “Esta es una nueva oportunidad para mí, para poder mejorar”.

