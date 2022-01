La modelo y exchica reality Rosángela Espinoza utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder la pregunta de algunos seguidores, quienes le preguntaron por sus proyectos y sí se animaría a abrir una cuenta de OnlyFans.

La exintegrante de “Esto es guerra” se mostró sorprendida por la pregunta y señaló que se volvería “millonaria” si lo hiciera; sin embargo, luego aclaró que ella se encuentra enfocada en otros retos profesionales.

“Me haría millonaria”, dijo Rosángela Espinoza en un primer momento. “No, no hay forma, por eso eso estoy estudiando, estoy haciendo mis empresas y no, no va conmigo”, agregó la chica reality.

Rosángela Espinoza utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder la pregunta de algunos seguidores. (Foto: Captura de IG)

Como se sabe, diversas personalidades del mundo del entretenimiento nacional han decidido abrir sus cuentas de OnlyFans, tales como Leslie Shaw, Deysi Araujo, Xoana González, entre otros.

Por otro lado, la última aparición de Rosángela Espinoza en televisión fue hace una semana cuando fue invitada al programa “Amor y Fuego”, donde fue cuestionada por la poca información que quiso contar durante su entrevista, a lo que remarcó que ella está cuidando lo que dice por su imagen y trabajo.

“Yo creo conveniente decir lo que pienso, lo que siento. Nadie me va a decir lo que tenga que hacer. Además, esta de por medio todo lo que corresponde en mi imagen y trabajo, también debo cuidarme. Lo que uno dice queda para siempre”, precisó en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

