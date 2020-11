Rosángela Espinoza expresó su tristeza al dar a conocer que se separaba de su perrita Bianca, pues era de su expareja, de quien se separó hace un tiempo.

La popular “chica selfie” publicó en redes sociales unas fotos al lado de la mascota y muchos de sus seguidores consultaron sobre el estado de salud del perro.

Sin embargo, en sus historias, Espinoza comentó que su expareja volvió para llevarse a Bianca. “Para los que preguntan: Bianca no era mía, sino de mi ex, como ya no estamos, tuve que dársela”, comentó en una storie.

“Tan bella y única. No quise entregarla. El dueño vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora, despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, finalizó la participante de “Esto es guerra” en su red social.

Luego, compartió unos videos donde se le ve con los ojos llorosos. “No hay que perder la sonrisa. Por más tristes que estemos, hay que demostrar cuan fuertes somos. Es difícil estar aquí”, afirmó.

Rosángela Espinoza triste tras devolver su mascota a su expareja

