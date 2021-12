En la reciente emisión de EEG, Said Palao fue despedido entre aplausos y palabras de elogio por parte de los conductores y sus compañeros. Y es que, el chico reality se ausentará unos días del programa para participar en el Campeonato Nacional de Judo que se realizará este miércoles 8 de diciembre.

“Mi querido Said, ustedes saben que es un deportista de alta competencia, este miércoles va a competir en el Nacional de Judu”, dijo Gian Piero Díaz.

La pareja de Alejandra Baigorria dijo sentirme feliz porque después de casi ocho años regresará a competir en el deporte “de sus amores”. “Regreso después de como 8 años que había dejado el deporte de alta competencia, nunca es tarde para volver al deporte de mis amores, este miércoles lo dará todo para dejar en alto el nombre del Perú”, comentó.

Said explicó que no es la primera vez que representa a Perú en este campeonato. “Es una disciplina que retomé, he representado al Perú en varias oportunidades y he sido campeón nacional, pero lo dejé hace ocho años por trabajo, estudios. Y cuando quise retomar, la pandemia nos fregó a todos, ahora he vuelto y estoy más que feliz”, explicó.

Finalmente, Said Paalo se refirió a las personas que señalan que los chicos realitys solo arman vasitos. “Yo he estudiado ingeniería industrial, tengo una carrera y soy deportista de alto rendimiento. Debe quedar en claro, que fuera de la hora y media del programa, donde todos nos ven, los chicos trabajan, tienen sus negocios, emprenden y estudian. Cada persona es un mundo distinto, y lamentablemente, se juzga por una hora y media que nos ven en pantalla. Siempre habrá críticas, porque se trata de un programa tan exitoso como EEG. No somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo, lo importante es que cada chico haga las cosas bien y se sienta feliz con las cosas que hacen”, señaló.

