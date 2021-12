¿Por qué tomó esa decisión? Salt Bae no solo se hizo viral hace algunos años por la peculiar técnica usada para echar la sal a los trozos de carne, sino por su look que no abandona en ninguna de sus publicaciones de Instagram o eventos rodeado de celebridades; sin embargo, en medio de las constantes críticas a su restaurante Nusr-Et Steakhouse de Londres donde el bistec cubierto de oro de 24 quilates cuesta hasta 2.000 dólares, Nusret Gökçe sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen del pasado donde luce totalmente distinto.

Las últimas semanas han sido intensas para el chef turco, no solo por la demanda de espacios en el local, sino porque ha tenido que afrontar diversos comentarios de los comensales que no se han sentido a gusto con el servicio recibido. Unos clientes indicaron que fueron obligados a compartir mesa, otro afirmó que le rechazaron una propina de 13 dólares, y otros explicaron que consumieron 3.000 dólares y que fueron “tratados como bebés”.

El look del pasado de Salt Bae

Nusret Gökçe usó su cuenta oficial en Instagram para mostrar una vieja fotografía donde aparece mucho más joven y totalmente irreconocible. Y es que él es destacado mundialmente por su forma de echar la sal sobre la carne, pero también por los lentes de sol y su atuendo monocromático con corbata michi.

Sin embargo, esta imagen permite a sus fans hacerse una idea de cómo cambió a lo largo del tiempo. La foto fue tomada hace 23 años y aparece posando frente al mar en 1998.

En ella no aparece con su típica camisa blanca y pantalón negro, sino con una camiseta oscura con un estampado adelante y jeans. Además, a Salt Bae también le falta su cabello amarrado en la característica cola de caballo.

La apariencia del chef turco a los 15 años llamó la atención de sus seguidores en Instagram que no tardaron en comentar y hasta compararlo con Jean-Claude Van Damme.

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, es un cocinero y restaurador turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses. Su arte de cocinar y preparar la carne se convirtió en una sensación de internet.Posee formación como carnicero y cocinero.

Gökçe nació en Erzurum, Turquía, en 1983. Su padre era minero. Debido a los problemas financieros que su familia estaba pasando, abandonó la escuela en el sexto grado y comenzó a trabajar como aprendiz de carnicero en el distrito Kadıköy de Estambul a los trece años y de allí pasó a trabajar en asadores turcos durante más de 10 años. Es de origen kurdo.

