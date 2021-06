Samahara Lobatón Klug reveló en redes sociales que está de viaje por el “Día del Padre” al lado de su bebé y su expareja ‘Youna’, cuyo nombre real es Jonathan Horna.

La hija de Melissa Klug compartió un clip en Instagram en la que se le ve a ‘Youna’ junto a su bebe en un conocido hotel de Ica.

Además, compartió un tierno saludo para el cantante. “Feliz día. Algo que no me cansaré de decir es lo buen padre que eres con Xianna, me hace feliz que sea un súper papá”, señaló la joven en su red social colocando emojis de corazón.

Del mismo modo, la modelo aprovechó el día para enviarle un saludo a su padre, el futbolista Abel Lobatón, a quien convirtió en abuelo hace unos meses.

Cabe señalar que hasta el momento Lobatón Klug no ha confirmado sí ha retomado su relación con ‘Youna’, sobre todo después que ambos se denunciaran por agresión física a inicios del año.

