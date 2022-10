Luego de una semana llena de rumores, Gisela Valcárcel confirmó el ingreso de Samahara Lobatón a “El Gran Show”. Como se recuerda, ella pisó por primera vez la pista de baile del programa cuando tenía 15 años, como refuerzo de su madre Melissa Klug.

Según contó Samahara Lobatón, al primero que le contó que iba a formar parte del programa conducido por Gisela Valcárcel fue a su padre Abel Lobatón. Después le dio la noticia a su pareja y finalmente a su madre Melissa Klug.

“Primero llamé a mi papá y me dijo: ‘si tu quieres, a darle con todo’. Se lo conté a mi pareja, me dijo lo mismo y luego fui donde mi mamá. Yo estuve un poco delicada y mi mamá al comienzo estaba muy preocupada por mi salud y luego le dije que yo podía y me dijo: ‘adelante, rómpela como sabes’”, contó.

“Mi mamá se preocupaba por el desgaste (físico) que voy a tener, pero cuando le dije que podía y me apoyó. Me dio una septicemia porque me entró una bacteria a la sangre, estuve cuatro meses en cama. Ya estoy súper bien”, añadió Samahara.

SOBRE “EL GRAN SHOW”

El programa “El Gran Show” regresa a la televisión peruana luego de varios años de ausencia. En total serán 10 los concursantes en búsqueda del trofeo de campeón, entre ellos Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, entre otros.

Mientras en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

