Hace una semana, Samahara Lobaton Klug y Jonathan Horna, mejor conocido como ‘Youna’, protagonizaron un episodio de violencia que acabó en la comisaria de La Perla.

Ambos señalaron haberse agredido en el departamento que compartían y ahora las cámaras del programa “Amor y Fuego” los captaron cuando ella le entregaba unas cosas de la hija que tienen. Al parecer, él se iba a quedar unos días con la menor, pues ya no viven juntos.

Samahara Lobaton y Youna son captados

Hace un día, Samahara Lobatón dio un mensaje por el 2021 en sus redes sociales y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor, a Xianna. Estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa, es inexplicable. Crecí mucho este año como persona. Tuve errores, me he caído, pero sé que he ganado sabiduría”, comentó la joven en su red social.

El caso

Samahara Lobatón señaló, según el parte policial, que ‘Youna’ la violentó y ella se defendió con un cuchillo. Ambos permanecieron 10 horas en la comisaría.

