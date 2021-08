Samuel Suárez se mostró feliz con su regreso a Instarándula luego de dos semanas de haber estado internado en el Hospital María Auxiliadora por un problema de salud. El conocido periodista anunció la buena noticia a través de su conocida red social.

“Hola instachismosas, cómo están, bienvenidas a Instarándula. Buenos días mis ratujas peludas, las he extrañado mucho, siento que ha pasado toda una vida, pero bueno, ya estoy aquí. Han sido dos semanitas que me he perdido de todo el chisme, no he visto nada de tele, pero sé que me voy a poner al día con ustedes. Así que volvemos a los chismes recargadísimos”, dijo el popular ‘Samu’ en unos videos publicados en sus historias de Instarándula.

Además, el periodista se tomó unos minutos para agradecer todas las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans, quienes estuvieron al tanto de su estado de salud.

“Literal han sido tres días que he estado leyendo sus mensajes y no podía responder porque tenía una vía. Estoy feliz porque me han demostrado que son mi familia, mi otra familia”, agregó.

Samuel también envió un caluroso mensaje al personal médico que lo atendió cuando estuvo internado en el hospital María Auxiliadora. “Un beso gigante a mis licenciadas, a mis técnicas del María Auxiliadora que me han cuidado como un rey... en realidad me han engreído muchísimo, gracias por sus atenciones, por ustedes estoy bien ahora”, puntualizó.

“En el transcurso de estas dos semanitas que he estado internado me han llegado algunos chismecitos y no voy a pasarlos por alto. Gracias por estar aquí, los quiero un montón, bienvenidos al show de chismes, estoy muy emocionado... ahí vamos”, apuntó Samuel Suárez previó a empezar a soltar algunas noticias de la farándula local.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Korina Rivadeneira dispuesta a todo para que Lara no nazca el día del cumple de Ale

Korina Rivadeneira dispuesta a todo para que Lara no nazca el día del cumple de Ale. Así lo explica el periodista Samuel Suárez. null