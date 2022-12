Santiago Suárez ha sido catalogado como el favorito de la competencia por sus compañeros de “El Gran Show” debido a los altos puntajes que ha obtenido a lo largo del reality, pues sus performances han impresionado al jurado; sin embargo, él no se siente un ganador, pero llegar a la final es algo que anhelaba.

“Llego a la gran final super contento, de hecho, ha sido uno de los objetivos desde que empecé la competencia, llegar a la final y llegar bien. Pase lo que pase, yo ya me siento ganador porque esta ha sido una experiencia enriquecedora, fueron dos meses intensos, de mucho aprendizaje, estoy muy feliz con todo lo que me llevo”, manifestó.

El joven actor, que ha protagonizado la exitosa serie “De Vuelta Al Barrio” trae como refuerzos para esta última gala a Sirena y Rayza Ortiz, esta última su pareja, a quien elogió y dijo que le “encanta porque brilla mucho, ella disfruta en el escenario, lo entrega todo, y es bonito percibir eso”.

Según explicó, “ellas vienen desde México para la gran final y esto es muy significativo para mí, ellas siempre están dispuestas a ayudarme, me llena de emoción saber que van a compartir escenario conmigo. Estar con Rayza en el escenario me da energía, así que ¡vamos por esa copa!”.

Santiago admitió que le gustaría quedar entre los tres primeros lugares y llegar a la última ronda, y cree que de lograrlo lo acompañarán estaré con Melissa Paredes y Milena Zárate. Asimismo, indicó que no hubiera podido encontrar mejor forma de cerrar su año artístico que participando en el reality que conduce Gisela Valcárcel.

“Este año ha sido muy bonito, me he reencontrado con lo que a mí me gusta, he estado estudiando muchísimo, metiéndome a talleres de actuación, conociendo gente, viajando, viendo cómo se mueve el mundo artístico en otras partes del mundo y, bueno, lo cierro con broche de oro, en ‘El Gran Show’, donde he podido seguir evolucionando mi arte. Estoy muy agradecido con la vida”, admitió.

