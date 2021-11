Allison Pastor está de cumpleaños y Erick Elera decidió celebrar esta fecha especial junto a ella en el set de “Esto es Guerra”, sin embargo, un momento incómodo opacó el festejo.

Johanna San Miguel felicitó a la chica reality por su onomástico, y segundos después la sorprendió al invitar a Erick Elera a acompañarla en la conducción ante la ausencia de Gian Piero Díaz.

Fiel a su estilo, el intérprete de “Cada mañanita” ingresó al set al ritmo del baile del “Avestruz”, tema que hizo bailar a todos los integrantes del reality, incluyendo a Johanna San Miguel.

Fue en ese momento que el artista se acercó a la conductora de “EEG” para continuar bailando, pero su pareja lo jaló del brazo. Tras este incómodo momento, el cantante protagonizó un emotivo momento con Allison Pastor, a quien le dio un beso ante cámaras.

Erick Elera reveló después que había aceptado asumir la conducción del reality de manera temporal. “Estuve acá, en Pachacamac, para grabar la serie ‘De vuelta al barrio’ y me quedé para acompañar a mi esposa por su cumpleaños y me dijeron: ‘oe, no quieres entrar a conducir’ y yo dije que sí”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Erick Elera sobre su regreso a ‘Al fondo hay sitio’: “Soy el último en enterarme de las cosas”

El supuesto regreso de ‘Al fondo hay sitio’ sigue dando qué hablar. Luego que Magdyel Ugaz se pronunciara sobre volver a encarnar a ‘La Teresita’, Erick Elera habló de la posibilidad de ser nuevamente Joel, el ‘niño pez’. (Fuente: América TV)