Esaú Reátegui Wong, más conocido en el mundo artístico como ‘La Uchulú’, estuvo en el set de “Esto Es Guerra” para participar en una de las competencias, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el interés que mostró por Patricio Parodi.

El popular tiktoker se mostró fastidiado con la producción del reality por vincular al ‘Pato’ con una de las integrantes de los “Combatientes”, en clara referencia a Rosángela Espinoza. Además de advertir que le haría un amarre, el también youtuber mostró todas sus cualidades para intentar llamar su atención.

Precisamente, la ‘chica selfie’ tuvo una reacción extraña mientras ‘La Uchulú’ coqueteaba con Patricio Parodi, e incluso Gian Piero Díaz le preguntó si estaba incómoda.

“Uchulú, hay un problema, hay alguien que, ante toda esta situación, está calladita, se ha molestado y se ha ido a una esquina, ¿qué pasa Rosángela? Como que le han quitado el protagonismo en este círculo amoroso”, señaló el presentador de EEG.

Rosángela Espinoza ha confesado recientemente que Patricio Parodi le gustaba desde que entró al programa de competencia de América Televisión, sin embargo, luego aclaró que está soltera y enfocada en sus estudios.

“Como dije, yo me llevo superbién con todos y ya. No me junten con nadie, yo estoy soltera y me encanta”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza bien cariñosos

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza bien cariñosos