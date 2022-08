El cantante Lasso sorprendió a sus fans tras el gran recibimiento que tuvo “Ojos Marrones”, y es que el artista latino presentó un reto en redes sociales donde pedía a sus fans que añadan una letra propia al tema, pero no esperó que su colega Sebastián Yatra se una al challenge y encienda los rumres de una posible colaboración.

A través de TikTok e Instagram, Lasso pidió a sus fans que hicieran su propia estrofa para “Ojos Marrones”. El artista venezolano obtuvo cientos de respuestas, pero una fue la que más llamó la atención, la de Sebastián Yatra.

“¿Qué pasa si tu que me estás viendo, tuvieras un verso en Ojos Marrones”, dice Lasso al invitar a sus fans a que se unan al challenge. Acto seguido, el intérprete de “Tacones Rojos” grabó un video a dúo y lo compartió.

“El sol brilla en la carretera, y en el retrovisor… imágenes de ti. Dicen que se supera un amor con otro amor, pero no puedo ver el color al mar, me la paso mirando el cielo, pero pasa igual. Ella tiene dos diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marones”, es la estrofa de Yatra.

Luego, se escucha el coro del tema y el reto termina con Lasso y Sebastián Yatra cantando a dúo: “Nada es igual sin tus ojos marrones”. Esta nueva versión ha encendido las redes y los fans empiezan a ver posible una colaboración entre los artistas latinos.

VIDEO RECOMENDADO

Jennifer López y Ben Affleck se separan

Jennifer López y Ben Affleck se alejan a menos de un mes de casarse