Paco Bazán sorprendió luego que en su programa “El Deportivo” diera a conocer que dos jugadores de la selección peruana se habrían agarrado a golpes en el hotel de concentración, horas después de que Australia nos dejara fuera del Mundial Qatar 2022.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, señaló el exarquero.

Asimismo, Paco no mencionó los nombres del futbolistas de la blanquirroja involucrados; sin embargo, aseguró que ningún compañero se acercó a separar a los que se estaban peleando.

“Ha habido mucha tristeza... en fin. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió.

Paco Bazán revela que jugadores de la selección “se agarraron a golpes”. Video: ATV.

