La cantante Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al afirmar que piensa retirarse de la música. Aún cuando faltan días para estrenar su cuarto álbum “Revelación”.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, la ex estrella de Disney confesó que tras su último disco “Rare” no se sintió satisfecha con la respuesta de su público.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’. ‘Lose you to love me’, sentí era la mejor canción que había lanzado, y para alguna personas todavía no era suficiente”, contó.

Es así que eso la ha llevado a pensar en retirarse de la música tras “Revelación”. “Creo que hay mucha gente que disfruta mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente”, reveló.

Del mismo modo, Selena confesó que este disco en español es un homenaje a su familia y algo que sus fanáticos esperaban. “El proyecto es un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mis fans es latina”, argumentó.

